Министерство юстиции подало в Высший совет правосудия жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся должным образом на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет. Ну а мы не сидим, сложа руки. На постановление мы только подали апелляционную жалобу, а на самого судью Вовка - жалобу в Высший совет правосудия», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к Приватбанку на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества Приватбанка при отказе выплаты компаниям Суркисов. В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с Приватбанка почти $165 млн.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту принятия судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком решения о взыскании с Приватбанка $350 млн.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который заблокирует принудительное взыскание с Приватбанка 350 млн долл в пользу компаний Суркисов.