также в разделеОбщество
В Украине с 11 сентября заработают областные прокуратуры
Минюст подал в ВСП жалобу на судью Вовка из-за решения по Приватбанку
Состояние Балуха остается тяжелым, он подключен к аппарату ИВЛ 7
Израиль направит в Умань своих полицейских 8
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов 6
Политолог: На Донбассе в среду могут начаться боевые действия 37
8 сентября. Картина дня 16
СМИ: Глава Львовского облсовета госпитализирован с COVID-19 21
Правоохранители установили, где Балух находился накануне нападения 78
Балух перенес операцию на голове, его состояние стабильно тяжелое 128
Из-за ДТП Украина теряет почти 70 миллиардов в год 23
После запуска автофиксации нарушений ПДД еще не оспорили ни один штраф 11
Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест 25
МВД внедряет в Украине «фантомные патрули» 17
Объявлен представитель Украины на Детском Евровидении-2020 39
Сумской академический театр драмы и музыкальной комедии получил статус национального 11
ОП требует от полиции быстро расследовать нападение на Балуха 17
В Кабмине отреагировали на протесты криворожских шахтеров 46

По состоянию на 9:00 9 сентября в Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано.

Всего проведено 1751931 тестирование методом ПЦР. За сутки выздоровели 1157 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4503 случая;

Волынская область - 6015 случаев;

Днепропетровская область - 2923 случая;

Донецкая область - 1762 случая;

Житомирская область - 3879 случаев;

Закарпатская область - 8277 случаев;

Запорожская область - 2041 случай;

Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;

Кировоградская область - 870 случаев;

Киев - 15821 случай;

Киевская область - 6459 случаев;

Львовская область - 16 269 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Николаевская область - 1714 случаев;

Одесская область - 8827 случаев;

Полтавская область - 1018 случаев;

Ривненская область - 9943 случая;

Сумская область - 2143 случаев;

Тернопольская область - 7824 случая;

Харьковская область - 11 493 случая;

Херсонская область - 538 случаев;

Хмельницкая область - 3355 случаев;

Черновицкая область - 11 581 случай;

Черкасская область - 2121 случай;

Черниговская область - 2515 случаев.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки – 2411.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги