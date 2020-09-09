По состоянию на 9:00 9 сентября в Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 летальных, 64703 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано.
Всего проведено 1751931 тестирование методом ПЦР. За сутки выздоровели 1157 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4503 случая;
Волынская область - 6015 случаев;
Днепропетровская область - 2923 случая;
Донецкая область - 1762 случая;
Житомирская область - 3879 случаев;
Закарпатская область - 8277 случаев;
Запорожская область - 2041 случай;
Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
Кировоградская область - 870 случаев;
Киев - 15821 случай;
Киевская область - 6459 случаев;
Львовская область - 16 269 случаев;
Луганская область - 480 случаев;
Николаевская область - 1714 случаев;
Одесская область - 8827 случаев;
Полтавская область - 1018 случаев;
Ривненская область - 9943 случая;
Сумская область - 2143 случаев;
Тернопольская область - 7824 случая;
Харьковская область - 11 493 случая;
Херсонская область - 538 случаев;
Хмельницкая область - 3355 случаев;
Черновицкая область - 11 581 случай;
Черкасская область - 2121 случай;
Черниговская область - 2515 случаев.
Напомним, по состоянию на 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки – 2411.
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