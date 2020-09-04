Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной. Об этом на форуме «МСП. Перезагрузка» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.
«Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину», - сказал он.
Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.
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