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Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной. Об этом на форуме «МСП. Перезагрузка» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

«Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину», - сказал он.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.
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