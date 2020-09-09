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США совместно со своими союзниками рассматривают возможность введения новых санкций против Минска на фоне ситуации вокруг задержания члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает Укринформ.

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают введение дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси», - подчеркнул Госсекретарь.

Помпео напомнил властям Беларуси об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».

Вашингтон также призвал Минск «прекратить насилие против собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества».

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов попали на территорию нашей страны после всех необходимых процедур на границе.

 
ForUm

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