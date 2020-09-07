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Партия «Единое национальное движение» и объединение оппозиции «Сила в единстве» выдвинули кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Такое решение было принято на заседании политсовета, сообщил лидер ЕНД Григол Вашадзе.

«Михаил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Михеил Саакашвили должен вернуться в страну», — сказал он.

Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября.

По словам главы ЕНД, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращении в страну.

Напомним, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.
ForUm

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