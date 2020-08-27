Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.

Он выразил благодарность Украине как своему «второму дому», хотя уже не раз заявлял о намерении выехать из страны. Свое решение политик объяснил в видеообращении на грузинском языке, которое опубликовано на YouTube, сообщает «Обозреватель».

«Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа», – цитируют его слова в расшифровке под роликом, где Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.

Политик заявил, что из-за ошибок, которые совершил потому, что не смог осуществить до конца свои задумки, публично извиняется перед всеми. Он признался, что бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему его участником успешного исторического процесса строительства Грузинского государства.

«В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, что моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает. Но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!» – заявил Саакашвили.

Он также признался в любви к Украине и поблагодарил судьбу, которая дала ему возможность последние семь лет чувствовать защищенность и получить время на то, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь, подчеркнул политик, он уже знает, «как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок».

«Украина – мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю», – высказался Саакашвили.

В то же время на своей странице в Facebook политик написал о том, что всегда будет помогать двум своим народам – грузинскому и украинскому – становиться еще лучше и успешнее, поскольку это его «обязанность, путь, судьба». К посту он прикрепил фото с видеообращения.

«Я грузин, я украинец. Всегда, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда был президентом Грузии, то принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины», – заявил Саакашвили.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.