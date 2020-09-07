Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе и относительно недостроенного газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила в интервью информагентству Reuters, сообщает DW.

«Я всегда говорила, что» Северный поток-2 «- далеко не самый любимый мой проект», - подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Министр добавила, что для нее всегда было понятно, что «здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины».

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству, считает она. «Европа и мир ждут ответов на них», - подчеркнула министр обороны. Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что «надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно «Северного потока-2 «.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.



Между тем 6 сентября в берлинской клинике Charite, куда 22 августа доставили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили, что состояние его здоровья не изменилось. Он подключен к аппарату ИВЛ и уже 18 дней находится в искусственной коме.



Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.