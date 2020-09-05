В Генеральной ассамблее ООН включили в повестку дня 75-й сессии ситуацию в аннексирована Крыму и на Донбассе. Украине есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш».

Об этом в своем Facebook сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

«Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш», - написала Джапарова.

Напомним, в ООН заявили, что Минские соглашения остаются основой для достижения мира на Донбассе.