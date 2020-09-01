В Генассамблее ООН представили доклад о работе Совета безопасности в 2019 году, в котором, в частности речь шла и об Украине, передает Укринформ.

Как отмечается, о ситуации в Украине докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины», - сообщили они Совету.

На повестке дня Совбеза ООН были пункты не только по ситуации в отдельных странах, но и тематические вопросы, в том числе касающиеся борьбы с финансированием терроризма, с предоставлением оружия и других ресурсов террористам.