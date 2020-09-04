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Суд в Москве 4 сентября отклонил жалобу юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Навального. Об этом сообщает Радио Свобода.

Следственный комитет передал заявление о покушении на убийство Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. В ФБК отметили, что это заявление направлено туда не как жалоба, а как обращение. При этом Гимади настаивает, что подавал не обращения, а заявление о преступлении, срок рассмотрения которого составляет трое суток (а не 30, как в случае с обращением).

20 августа юристы ФБК подали в Следственный комитет заявление с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Позже ФБК пожаловался на бездействие ведомства в суд.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
ForUm

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