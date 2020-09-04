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У 319 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. Восемь больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Вирус не отступает! Ситуация ухудшается. За минувшие сутки – плюс 319 больных! Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14477», - сообщил Кличко.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2723 новых больных коронавирусом.
ForUm

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