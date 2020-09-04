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По состоянию на утро 4 сентября в Украине зафиксировано 2723 новых больных коронавирусом, сообщается на сайте СНБО.

Всего зафиксирован 130 951 случай заражения  коронавирусом.

С начала пандемии в Украине умер 2761 человек, в том числе 51 за минувшие сутки, выздоровели 60613 человек, за сутки – 937.

Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине было зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека.

 
ForUm

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