Бывший министр финансов, экс-секретарь СНБО при президенте Зеленском Александр Данилюк назвал решение Печерского райсуда в пользу компаний Суркисов по делу о споре на 350 млн долларов началом развала результатов национализации Приватбанка.

«Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен», - написал он в Facebook.

Данилюк призвал власть приложить максимум усилий для защиты интересов государства в деле Приватбанка.

«Это не формальность – это фундаментальный тест на зрелость», - резюмировал он.

Напомним, 2 сентября Печерским судом было вынесено решение о принудительном взыскании с Приватбанка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.