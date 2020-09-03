также в разделеЭкономика
Кабмин планирует приватизировать все госбанки 19
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 37
За полгода активы НБУ выросли на 13% 9
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 9
Приватбанк будет оспаривать решение о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов 107
Шмыгаль: Урожай зерновых ожидается меньше на 7 миллионов тонн 14
Приватбанк проиграл в суде $350 миллионов компаниям Суркисов 105
Украина установила пятилетний рекорд по импорту газа 16
Кабмин планирует строить оросительные системы на юге Украины 41
Укрзализныця отменила остановку ряда поездов в трех городах «красной зоны» 29
Монеты 25 копеек не будут приниматься для оплаты с 1 октября 1081
Украина выплатила $2,1 млрд долгов за день 18
В Украине сократилась задолженность за коммуналку 12
ОСМД будут платить за электроэнергию как бытовые потребители 567
Минцифры: Украина - на первом месте в мире по использованию криптовалют 16
Украина вошла в тройку мировых лидеров по производству картофеля 23
Минэкономики снова снизило прогноз урожая зерновых 66
В Украине увеличилась минимальная зарплата и минимальная пенсия 176

Бывший министр финансов, экс-секретарь СНБО при президенте Зеленском Александр Данилюк назвал решение Печерского райсуда в пользу компаний Суркисов по делу о споре на 350 млн долларов началом развала результатов национализации Приватбанка.

«Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен», - написал он в Facebook.

Данилюк призвал власть приложить максимум усилий для защиты интересов государства в деле Приватбанка.

«Это не формальность – это фундаментальный тест на зрелость», - резюмировал он.

Напомним, 2 сентября Печерским судом было вынесено решение о принудительном взыскании с Приватбанка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги