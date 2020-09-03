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Вчера, 2 сентября, Печерский районный суд Киева решил взыскать с государственного Приватбанка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства.

«Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 миллионов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка», - говорится в сообщении.

Напомним, Министр юстиции Денис Малюська подозревает сговор в деле по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного Приватбанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

 
ForUm

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