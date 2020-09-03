Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество ввести против РФ санкции за отравления российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом из группы «Новичок», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Правительство ФРГ обнародовало полученные им «несомненные доказательства» наличия следов химического вещества из группы «Новичок» в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом», – говорится в сообщении.

В МИД убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком.

«Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».