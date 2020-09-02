США не будут участвовать в усилиях международной коалиции по поиску и распространению вакцины от коронавируса, поскольку в этом участвует Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

США не присоединятся к 172 другим странам, участвующим в инициативе ВОЗ по «обеспечению равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после того, как они будут лицензированы и одобрены».

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что США «будут продолжать привлекать наших международных партнеров, чтобы победить вирус, но нас не будут сдерживать многосторонние организации, находящиеся под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая».

Как напоминает издание, президент США Дональд Трамп подверг критике реакцию ВОЗ на вспышку коронавируса, обвинив организацию в предвзятом отношении к Китаю, где были зарегистрированы первые случаи вируса.

В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают возможность создания организации, аналогичной Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, подразделение могло бы в некоторой степени создать альтернативный механизм Всемирной организации здравоохранения, чье финансирование президент США 14 апреля Трамп приостановил взносы в ВОЗ до конца расследования о мерах, которые предприняли ВОЗ в связи с пандемией коронавируса. Он также обвинил организацию в «поддержке китайской дезинформации» о вирусе.