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В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают возможность создания организации, аналогичной Всемирной организации здравоохранения, сообщает Politico.

«Помощники президента Дональда Трампа рассматривают план переноса глобального ответа правительства на будущие вспышки инфекционных заболеваний на новое подразделение в Государственном департаменте», - говорится в сообщении.

Согласно осведомленным источникам, организацию в случае ее создания может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США.

Как отмечается, подразделение могло бы в некоторой степени создать альтернативный механизм Всемирной организации здравоохранения, чье финансирование президент США 14 апреля Трамп приостановил взносы в ВОЗ до конца расследования о мерах, которые предприняли ВОЗ в связи с пандемией коронавируса. Он также обвинил организацию в «поддержке китайской дезинформации» о вирусе.

В США зарегистрировано 1 666 829 случаев COVID-19.
ForUm

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