также в разделеРелигия
Издана книга про известного афонского подвижника на украинском языке 6
В интернет сети стартовал проект по изучению церковнославянского языка 10
В УПЦ рассказали, как отличить юродство от глупости 9
Митрополит УПЦ рассказал о том, чему важно научить детей 8
Предстоятель УПЦ принял участие в открытии сессии Верховной Рады Украины 20
Начал работу оргкомитет международного гражданского форума «Люди мира», который инициировал Синод УПЦ 14
В Киевских духовных школах в этом году - 70 выпускников 12
В РПЦ возмущены перформансом на Тернопольщине, где на крыльце захваченного храма депутат призывал к убийству «москалей» и «жидов» 16
Лидер опозиции Черногории заявил о скорой отмене антицерковного закона 11
Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам 21
Управделами УПЦ поздравил с Днем знаний 12
Митрополит УПЦ объяснил, почему необходимо стараться жить по Евангелию 10
В Украине презентовали пособие по религиозным правам 10
В Запорожье УПЦ приглашает всех желающих принять участие в спортивном празднике 10
В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного ПЦУ 13
РПЦ обращает в православие коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи 14
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 сентября состоится выставка-ярмарка 9
Дочь священника УПЦ, которую сбил на авто пьяный майор, нуждается в помощи 21

В шестнадцатую годовщину террористического акта в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, духовенство и верующие приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии — школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа. 

Фото: Патриархия

Как сообщает patriarchia.ru, траурная церемония по традиции началась со школьного звонка ровно в 9.15. Именно в это время 1 сентября 2004 года здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди.

К подножию креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы. Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги