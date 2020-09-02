В шестнадцатую годовщину террористического акта в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, духовенство и верующие приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии — школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа.

Фото: Патриархия

Как сообщает patriarchia.ru, траурная церемония по традиции началась со школьного звонка ровно в 9.15. Именно в это время 1 сентября 2004 года здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди.

К подножию креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы. Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни.