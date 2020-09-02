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Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему директору КО «Киевзеленстрой» меру пресечения в виде личного поручительства. Поручители - пятеро народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва, сообщила пресс-служба ВАКС.

Бывшего директора коммунального объединения подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

На подозреваемого положены следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию в суд, следственному судье, следователю (детективу) или прокурору; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – 50 дней, до 20 октября 2020 года.

Суд обязал поручителей при необходимости доставить подозреваемого в орган предварительного расследования или в суд по первому требованию. Они также обязаны обеспечивать выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей. В случае невыполнения взятых на себя обязательств, на поручителей накладывается денежное взыскание в размере от 20 до 50 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, в августе НАБУ и САП сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения «Киевзеленстрой». 
ForUm

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