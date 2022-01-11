Киевляне активно сдают елки в пункты утилизации. В городе открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. Всего в столице функционирует 33 пункта на базе районных КП УЗН и КП «Дарницкое ЛПГ», сообщила пресс-служба Киевзеленбуда.
Напомним, пункты утилизации хвойных деревьев открылись 4 января и будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00.
Голосеевский район:
– просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
- парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).
Дарницкий район:
– ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
- фитнес-парк озеро Лебедине (у входа в парк).
Деснянский:
– ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
- парк «Молодежный»;
– парк с водными объектами вдоль просп. Ватутина между просп. Маяковского и ул. Бальзака.
Днепровский район:
– просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк у озера Тельбин (возле общественного туалета);
- парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);
- парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина» возле контейнеров).
Оболонский район:
– просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
- парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома № 2Д по ул. Героев Сталинграда);
- парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).
Печерский район:
– ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН);
Подольский район:
– ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
– ул. Дмитриевская, 16а;
– просп. Правды, 72–76.
Соломенский район:
– ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
– сквер по ул. Мартиросяна;
- парк у кинотеатра «Тампере»;
- парк «Юность»;
- парк «Орленок».
Святошинский район:
ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
парк «Совки», ул. Жмеринская, 30 Г.
Шевченковский:
– пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк «Сырецкий» (возле домика садовника);
- парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82а)
КП «Дарницкое ЛПГ» – Бориспольское шоссе, 23 км;
КП «Дарницкое ЛПГ» – просп. Броварской, 2а;
КП «Дарницкое ЛПГ» – ул. Радистов, 1-в;
КП «Дарницкое ЛПГ» – Никольское лесничество, квартал № 35;
КП «Дарницкое ЛПГ» – Броварское лесничество, квартал № 72.
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