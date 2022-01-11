Киевляне активно сдают елки в пункты утилизации. В городе открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. Всего в столице функционирует 33 пункта на базе районных КП УЗН и КП «Дарницкое ЛПГ», сообщила пресс-служба Киевзеленбуда.

Напомним, пункты утилизации хвойных деревьев открылись 4 января и будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00.

Голосеевский район:

– просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);

- парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

– ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);

- фитнес-парк озеро Лебедине (у входа в парк).

Деснянский:

– ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);

- парк «Молодежный»;

– парк с водными объектами вдоль просп. Ватутина между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

– просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);

- парк у озера Тельбин (возле общественного туалета);

- парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);

- парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина» возле контейнеров).

Оболонский район:

– просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);

- парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома № 2Д по ул. Героев Сталинграда);

- парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

– ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН);

Подольский район:

– ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);

– ул. Дмитриевская, 16а;

– просп. Правды, 72–76.

Соломенский район:

– ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);

– сквер по ул. Мартиросяна;

- парк у кинотеатра «Тампере»;

- парк «Юность»;

- парк «Орленок».

Святошинский район:

ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);

парк «Совки», ул. Жмеринская, 30 Г.

Шевченковский:

– пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);

- парк «Сырецкий» (возле домика садовника);

- парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82а)

КП «Дарницкое ЛПГ» – Бориспольское шоссе, 23 км;

КП «Дарницкое ЛПГ» – просп. Броварской, 2а;

КП «Дарницкое ЛПГ» – ул. Радистов, 1-в;

КП «Дарницкое ЛПГ» – Никольское лесничество, квартал № 35;

КП «Дарницкое ЛПГ» – Броварское лесничество, квартал № 72.