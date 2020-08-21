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НАБУ и САП сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения «Киевзеленстрой». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Среди подозреваемых:

    бывший внештатный советник генерального директора КО «Киевзеленстрой» - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;

    бывший генеральный директор КО «Киевзеленстрой» - ч.5 ст.191;

    ексзаступник генерального директора по коммерческим вопросам КО «Киевзеленстрой» - ч.5 ст.191;

    експрацивник одного из отделов КО «Киевзеленстрой» - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;

    доверенное лицо внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя» - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;

    частный предприниматель - ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

Двух лиц – бывшего внештатного советника гендиректора КО «Киевзеленстрой» и частного предпринимателя – задержали в порядке 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 КО «Киевзеленстрой» объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО «Киевзеленстрой», которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами «Киевзеленстроя» и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

Согласно заключению эксперта, КО «Киевзеленстрой» нанесен 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

В то же время досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 после передачи дела из Национальной полиции.
ForUm

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