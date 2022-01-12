Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями и оперативными работниками Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения средств городского бюджета Киева, их дальнейшего «отмывания» и предоставления и получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, в схеме задействованы чиновники коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации, руководители и представители коммерческих структур, а также сотрудники правоохранительных органов. Они наладили систему сбора с предпринимателей откатов из средств, уплаченных городским бюджетом за выполнение работ и услуг. Часть сумм, полученных от города за подряды, субъекты хозяйствования обналичивали и «возвращали» столичным чиновникам.

При получении 1,75 млн грн задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также правоохранитель, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ГБР, должностные лица КО «Киевзеленстрой», используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.

11 января при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 грн и 4 300 долларов США, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО «Киевзеленстрой» и посредник.

Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО «Киевзеленстрой» уже получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 047 500 грн, что также задокументировано.

Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи и т.п., содержащих доказательства преступной деятельности.