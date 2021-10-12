12 октября сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева проводят повторные обыски служебных помещений КО «Киевзеленстрой». Действия правоохранителей касаются объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация, сообщила пресс-служба КГГА.

По информации коммунального объединения, уголовное производство в отношении данного объекта было открыто в феврале 2019 года – по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.

«Киевзеленстрой» предоставлял во время предыдущих обысков и предоставляет пока все необходимые имеющиеся документы с целью содействия полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке.

Напомним, 11 мая 2021 Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Киеве провели обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой» относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов при проведении капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов.

30 июля состоялись повторные обыски в КО «Киевзеленстрой» сотрудниками ГФС.