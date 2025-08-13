﻿
Полiтика

Берлін надасть Києву пакет військової допомоги на півмільярда доларів

Німеччина профінансує пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів у рамках нової ініціативи НАТО PURL («Перелік пріоритетних потреб для України»). Цей пакет, що складається з військового обладнання та боєприпасів, буде поставлений зі Сполучених Штатів. Про це повідомляється на сайті НАТО.

Генсекретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення, назвавши його «яскравою демонстрацією незмінної відданості Німеччини обороні України». Він зазначив, що цей крок ще раз підкреслює зобов’язання Німеччини, як найбільшого європейського донора, допомогти Україні захистити свою свободу та суверенітет.

Ініціатива PURL — це новий механізм, який дозволяє країнам НАТО фінансувати постачання американського озброєння та технологій Україні через добровільні внески. Раніше про виділення аналогічних пакетів у рамках PURL вже оголосили:

  • Нідерланди (500 мільйонів доларів, включаючи комплектуючі та ракети до системи Patriot).
  • Данія, Норвегія та Швеція (спільний пакет на 500 мільйонів доларів).

Ця ініціатива є результатом домовленостей, досягнутих у липні між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

 

 Автор: Сергій Ваха

