ВСП провела розслідування стосовно відео знущання над військовослужбовцем

Правоохоронці відреагували на відео зі знущаннями з військового, заявила уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова увечері 20 травня.

Вона вказала на відео, яке, за її словами, поширилося в соцмережах минулого тижня і на якому було зафіксовано знущання з військовослужбовця. Решетилова уточнила, що на повідомлення відреагувала Військова служба правопорядку, провівши розслідування інциденту й встановивши особу військовослужбовця та посадовців, які допустили знущання.

«До ЄРДР внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом умисних дій службової особи військової частини, які явно виходять за межі наданих цій особі повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану», – заявила військова омбудсманка.

Решетилова висловила надію на ефективне розслідування кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

«Ні насильницькі дії, ні моральний пресинг, ні будь-які інші порушення прав військовослужбовців недопустимі в Силах оборони України й жорстко присікатимуться всіма законними способами», – додала вона.

Уповноважена президента не уточнила, про яке відео йдеться і де саме мало місце ймовірне правопорушення.

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмана.

1 січня Решетилова розповіла, що одразу після призначення «отримала величезну кількість скарг, на які необхідно реагувати».