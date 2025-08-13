У Росії заблокували голосові виклики в WhatsApp і Telegram

Роскомнагляд підтвердив блокування голосових викликів у WhatsApp і Telegram у Росії.

Про це повідомляє НВ.

«Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їх функціоналу не вводиться», - заявили у Роскомнагляді.

У відомстві стверджують, що месенджери Telegram і WhatsApp нібито стали «основними голосовими сервісами, які використовуються для обману та вимагання грошей, залучення до диверсійної та терористичної діяльності російських громадян».

Своєю чергою Мінцифри РФ заявило, що доступ до дзвінків у Telegram та WhatsApp буде відновлено у разі виконання месенджерами вимог щодо дотримання російського законодавства. У відомстві стверджують, що компанії нібито не надають «інформацію на запити правоохоронних органів не тільки щодо масових випадків шахрайства, а й за фактом планування та вчинення терористичних актів на території Російської Федерації».

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що у Росії почали відпрацьовувати блокування дзвінків у Telegram та WhatsApp.

На минулих вихідних зафіксовано черговий масштабний збій у роботі цих месенджерів.