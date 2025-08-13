﻿
Здоров'я

Тяга до солодкого не залежить від кількості цукру, – вчені

Вчені спростували поширений міф про те, що обмеження цукру у раціоні зменшує тягу до солодкого.

Група вчених із Вагенінгенського університету в Нідерландах провела унікальний експеримент тривалістю шість місяців та з’ясувала, що любов до солодкого не залежить від того, скільки цукру споживає людина.

У дослідженні взяли участь 180 добровольців, яких розділили на три групи. У першій їли багато солодощів, у другій  майже від них відмовилися, третій пропонували збалансоване меню, пише видання Sciencedaily.

Виявилось, що відмова від солодощів не знижує тягу, а переїдання не провокує бажання ласунів їсти більше.

Жодна з груп не показала змін у вазі, рівні цукру, інсуліну та холестерину.

Навіть після завершення експерименту люди автоматично повернулися до харчових звичок — без зривів чи, навпаки, відрази до солодкого.

— Багато хто уникає солодкого, бо вірять, що частіше його їсти, тим сильнішою стає тяга. Однак  це не так, — зазначає керівник дослідження Кіс де Грааф.

За його словами, це одне з перших досліджень, у якому вчені намагалися змінити рівень цукру в раціоні в межах, наближених до реального життя.

Наразі вчені планують перевірити, як це впливає на дітей, у яких смакові вподобання ще формуються.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженняцукорвченіНовини медицини
