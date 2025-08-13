У Лондоні порадили своїм німецьким і французьким колегам не дратувати Трампа публічними коментарями

Британські посадовці закликали лідерів ЄС припинити «некорисні постійні коментарі» щодо майбутніх переговорів щодо України між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським лідером Владіміром Путіним.

Про це пише Telegraph із посиланням на джерела.

Один британський чиновник сказав виданню, що є певне занепокоєння щодо постійних коментарів від європейських лідерів щодо переговорів Трампа та Путіна. Мовляв, це може мати зворотний ефект і змусити Трампа повністю виключити Європу з переговорів.

«На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог американцям. Здебільшого, судячи з того, як європейці поводяться, вони дратуватимуть американців, вони дратуватимуть Трампа, якщо почнуть висувати вимоги та встановлювати червоні лінії», — сказав співрозмовник видання.

Представники Даунінг-стріт у приватних розмовах стверджують, що найкращий спосіб вплинути на Трампа — це використовувати доступ і вплив за зачиненими дверима, а не публічно закликати його зайняти певну позицію.

Джерела видання також вказують, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не робив жодних публічних коментарів з моменту спільної заяви, вирішивши натомість впливати з-за лаштунків.

Президент США Дональд Трамп та ватажок рашистів Владімір Путін домовилися зустрітися 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці. За даними медіа, Вашингтон і москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка б закріпила за росією окуповані території.

Видання Wall Street Journal також писало, що Путін представив адміністрації президента Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку Києва. Президент США припустив, що мирна угода між росією та Україною, імовірно, вимагатиме «певного обміну територіями для блага обох сторін». Зокрема, Україна повинна вивести війська з усієї Донецької області, а Крим має бути визнаний як суверенна територія рф.

На тлі цих повідомлень глава української держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не даруватиме нікому своїх земель.