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Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе ВСП.

«Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Венедиктовой ходатайство о временном отстранении Павла Вовка в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого», - заявили в совете.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск  подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям  Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.
ForUm

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