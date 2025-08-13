Агенти СБУ після виконаних завдань можуть змінювати зовнішність за допомогою пластичних хірургів, - Малюк

Для агентів діє цілий комплекс безпекових заходів, зокрема у разі необхідності й зміна зовнішності.

Служба безпеки України залучає всесвітньовідомих пластичних хірургів для того, щоб убезпечити життя своїх негласних агентів після виконаних завдань, заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» глава служби Василь Малюк, пише «Українська правда».

«Надважливий елемент — це насамперед безпека цих людей. І коли вони повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то, перш за все (потрібно — Ред.) забезпечити їхню безпеку, — зазначив він. — Тому тут у нас діє ціла програма, цілий комплекс безпекових заходів. У тому числі у разі необхідності та погодження з цим безпосередньо джерелом, ми змінюємо в дійсності їм зовнішність».

На питання, чи дійсно таке було, Малюк заявив, що було не один раз.

«Звичайно, і неодноразово. Є топові пластичні хірурги зі світовим ім’ям, які прикладають для цього зусилля. Готуються потім документи прикриття. І ці люди починають життя знову. З нуля, фактично, якщо ми розуміємо, що ворог пильнує і хоче їх догнати», — сказав глава СБУ.

Він також додав, що є і «багато інших певних різновидів їх підтримки», у тому числі забезпечення житлом.