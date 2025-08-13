﻿
Технології

Марсохід NASA натрапив на загадковий камінь, який нагадує давній бойовий шолом

Марсохід NASA Perseverance натрапив на загадковий камінь вулканоподібної форми на поверхні Червоної планети, який виглядає як давній пошарпаний бойовий шолом, повідомляє Space.com

Світлина була зроблена інструментом Mastcam-Z марсохода 5 серпня.

Зазначається, що Mastcam-Z є парою камер із можливістю збільшення картинки, які встановлені на «шиї» Perseverance. Цей інструмент дозволяє вченим робити стереозображення високої роздільної здатності та виявляти незвичайні особливості, такі як цей камінь-«шолом», на відстані.

Сфотографована порода каміння має загострену вершину та ямчасту вузлуватий текстуру, що нагадує броню, викувану століття тому.

На Землі подібні текстури каміння можуть утворюватися внаслідок хімічного вивітрювання, атмосферних опадів або навіть вулканічних процесів.

Нині Perseverance досліджує північний край кратера Єзеро на Червоній планеті.

Як повідомляв ForUA, мінерал під назвою сидерит, знайдений у великій кількості в гірських породах, пробурених марсоходом NASA на поверхні Марса, надав нові докази теплішого і вологішого давнього минулого планети, коли на ній були водойми та потенційно містилося життя.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАСАМарсNASAдослідження космосу
