«Потрібно саджати до в’язниці»: Навроцький закликав криміналізувати символіку ОУН-УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав криміналізувати демонстрацію символіки ОУН-УПА та ув'язнювати за це. Така заява пролунала після скандалу на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві, де один із відвідувачів розгорнув прапор УПА. Про це Навроцький заявив в етері Polsat News.

Президент назвав події на концерті «скандальними» і схвалив рішення депортувати затриманих. Він закликав польський Сейм ухвалити законопроєкт, який криміналізує демонстрацію символіки ОУН-УПА.

«У громадських місцях у Польщі бандерівська символіка неприйнятна, і ми повинні реагувати на подібні речі, просто висилаючи таких людей. Ми знаємо, що в Україні, навіть у системі державної освіти, символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень. І це були вбивці, збоченці», — сказав Навроцький.

Він додав, що прихильники Бандери «несуть відповідальність за смерть 120 тисяч поляків», але водночас припустив, що демонстрація прапора ОУН-УПА могла бути російською провокацією.

Концерт відбувся 9 серпня на Національному стадіоні. У соцмережах поширилися відео, на яких видно, як фанати перестрибують огорожі, вступають у бійки з охоронцями та використовують піротехніку.

Особливий резонанс викликав інцидент із прапором УПА, який розгорнув один із відвідувачів. Після цього поліція зібрала докази та передала їх до прокуратури для правової оцінки. За інформацією ЗМІ, сам чоловік, який приніс прапор, вже вибачився за свій вчинок.

Загалом під час концерту поліція затримала 109 осіб за численні правопорушення, зокрема за зберігання наркотиків, напад на охоронців та незаконне проникнення на стадіон. Пів сотні осіб оштрафували на загальну суму 11 450 злотих.

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, куди прийшли й українці. Він вважає, що вони мають нести відповідальність, відповідно до польського законодавства.