ЗСУ відкидають ворога поблизу Добропілля на Донеччині, – Deepstate

За даними аналітика проєкту DeepState Романа Микули, ЗСУ відкидають росіян в районі Добропілля та намагаються стабілізувати ситуацію. Про це він розповів у ефірі "Апостроф TV".

“Зараз там стабілізаційні дії тривають. І ми пропонуємо почекати, поки вони завершаться, коли уже лінія фронту там буде більш-менш стала, і противника відкинуть. Тоді вже казати про те, що ці дії були успішні”, – пояснює Роман Микула.

Він додає, що по Добропіллю ситуація зараз покращується, сили оборони займаються стабілізацією обстановка і кк тільки про результати можна буде повідомити, то, звісно, це все з'явиться на мапі.

Аналітик назвав основною проблемою в обороні цього напрямку – помилку підрозділу, який виконував там оборону.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку росіяни 23 рази намагалися йти вперед на позиції українських військ біля населених пунктів Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Луч, Лисівка, Звєрове, Горіхове, Дачне. Бійці ЗСУ відбили 18 атак, бої продовжуються.