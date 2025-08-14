﻿
Війна

ЗСУ відкидають ворога поблизу Добропілля на Донеччині, – Deepstate

ЗСУ відкидають ворога поблизу Добропілля на Донеччині, – Deepstate

За даними аналітика проєкту DeepState Романа Микули, ЗСУ відкидають росіян в районі Добропілля та намагаються стабілізувати ситуацію. Про це він розповів у ефірі "Апостроф TV".

Зараз там стабілізаційні дії тривають. І ми пропонуємо почекати, поки вони завершаться, коли уже лінія фронту там буде більш-менш стала, і противника відкинуть. Тоді вже казати про те, що ці дії були успішні”, – пояснює Роман Микула.

Він додає, що по Добропіллю ситуація зараз покращується, сили оборони займаються стабілізацією обстановка і кк тільки про результати можна буде повідомити, то, звісно, це все з'явиться на мапі.

Аналітик назвав основною проблемою в обороні цього напрямку – помилку підрозділу, який виконував там оборону.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку росіяни 23 рази намагалися йти вперед на позиції українських військ біля населених пунктів Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожнє, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Луч, Лисівка, Звєрове, Горіхове, Дачне. Бійці ЗСУ відбили 18 атак, бої продовжуються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донеччинавійна в Україніагресія рфDeepStateДобропілля
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Лондоні порадили своїм німецьким і французьким колегам не дратувати Трампа публічними коментарями
Свiт 13.08.2025 19:24:21
У Лондоні порадили своїм німецьким і французьким колегам не дратувати Трампа публічними коментарями
Читати
У Росії заблокували голосові виклики в WhatsApp і Telegram
Свiт 13.08.2025 19:04:51
У Росії заблокували голосові виклики в WhatsApp і Telegram
Читати
Агенти СБУ після виконаних завдань можуть змінювати зовнішність за допомогою пластичних хірургів, - Малюк
Суспiльство 13.08.2025 18:48:37
Агенти СБУ після виконаних завдань можуть змінювати зовнішність за допомогою пластичних хірургів, - Малюк
Читати

Популярнi статтi