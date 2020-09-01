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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня в парламенте нет никаких инициатив относительно изменений законодательства по Национальному антикоррупционному бюро в связи с решением Конституционного суда.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» в понедельник вечером.

«По состоянию на сегодня никаких инициатив относительно изменений законодательства по НАБУ в связи с решением Конституционного суда в Верховной Раде Украины пока нет. Будут такие инициативы - обязательно будем рассматривать», - отметил председатель ВР.


Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.

 
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