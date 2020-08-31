Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сам Фокин заявил, что доволен реакцией на свои слова о необходимости объявить всеобщую амнистию и особом статусе для всей территории Донбасса.

Народный депутат от «Слуги народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Партия «Слуга народа» представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал юморист Олег Филимонов.

Артем Сытник остается директором Национальном антикоррупционном бюро, Бюро работает в штатном режиме.

Верховная Рада за последний год много сделала, и именно парламентское монобольшенство стало драйвером знаковых, исторических для Украины решений, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на съезде партии «Слуга народа».

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Сегодня на внеочередном заседании Кабминет Министров назначил Андрея Виленского временным главой Национальной службы здоровья Украины.

Следствие нашло важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По состоянию на 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 случаев COVID-19, за последние сутки – 2141.