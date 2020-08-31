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Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

Также Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 № 163 «О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года», изложив указанный Календарный план в новой редакции.
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