Народный депутат от «Слуги народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

«Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей. Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, которые удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитаны кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей», – подчеркнул он.

Чернев отметил, что люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну на в одной структуре. «Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать», – написал нардеп.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.