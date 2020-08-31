также в разделеПолитика
В ОП раскритиковали заявления Фокина и вспомнили Порошенко 21
Аваков назвал заявление Фокина о полной амнистии боевиков провокацией 25
Медведчук напомнил Кравчуку, как тот выступал за дружбу с Россией, чтобы избраться Президентом 25
Еще один нардеп от «Слуги народа» заболел коронавирусом 23
Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине 35
Умер бывший вице-премьер Украины времен Азарова 46
Чаплыга о кровавом нападении под Харьковом: По Украине скачут «кони беспредела» 53
Офис президента отреагировал на решение суда по Сытнику 19
К годовщине Иловайска США призвали Россию убраться c Донбасса 55
НАБУ считает решение КСУ по Сытнику политическим 14
Возгорание автомобиля нардепа Лероса начала расследовать полиция 20
Зеленская показала в соцсетях своего недовольного кота 68
Пристайко анонсировал крупный контракт с Великобританией на летальное оружие 15
Пристайко предлагает временно забыть об идее возвращения Донбасса 21
Журналист: Нападение под Харьковом произошло сразу после того как наметился мощный альянс против Зеленского 78
Зеленский надеется, что ЕС выделит 600 млн евро в ближайшее время без дополнительных условий 10
МИД требует от Никарагуа отменить назначение консула в Крыму 20
Кулеба не видит основания для разрыва дипотношений с Беларусью 21

Народный депутат от «Слуги народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

«Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей. Хочу напомнить господину Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, которые удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитаны кровью украинских воинов, моих собратьев. И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей», – подчеркнул он.

Чернев отметил, что люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну на в одной структуре. «Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать», – написал нардеп.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
10
Теги