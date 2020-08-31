также в разделеОбщество
Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда иностранцев 7
Прокуратура Крыма открыла дело из-за обысков в домах крымских татар 6
В Одессе под судом напали на Стерненко 8
Ивано-Франковск продлевает школьные каникулы 14
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе 17
Подполковник СБУ переправлял валюту в зоне ООС удочками через реку 176
Иран предложил провести второй тур переговоров по сбитому самолету МАУ 12
В Украине подумывают о возобновлении производства вакцин 16
Глава Львовской ОГА заболел COVID-19 13
Оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар 16
В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17 12
В Украине обновили карантинные зоны: «красные» есть в пяти областях 69
Опубликованы имена и фото подозреваемых в поджоге авто «Схем» 15
НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда 37
Степанов: Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 13
Суд избрал меру пресечения 7 участникам нападения на автобус под Харьковом 22
Опубликован список выходных в 2021 году 61
День шахтера: Зеленский вручил награды работникам угольной отрасли 11

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если не будет чрезвычайного положения, местные выборы состоятся по всей стране, в том числе в «красной» зоне.

Об этом он сказал в комментарии программе «Факты недели» на ICTV, передает Укринформ.

«Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в «красной» зоне», - сообщил заместитель главы Минздрава.

По его словам, уже наработаны все рекомендации.

«В качестве примера брали выборы в Польше, взяли их опыт», - добавил главный санитарный врач.

Как известно, 30 августа, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября 2020  года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

 С 1 августа в Украине ввели деление на четыре зоны, в соответствии с ситуацией с распространением COVID-19: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Не смогут посещать учебные заведения, согласно постановлению Кабинета министров, ученики в «красной» зоне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
24
Теги