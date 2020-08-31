Сегодня на внеочередном заседании Кабминет Министров назначил Андрея Виленского временным главой Национальной службы здоровья Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Кабмин принял решение признать утратившим силу распоряжение от 4 декабря 2019 №1209 («О временном возложении исполнения обязанностей Главы Национальной службы здоровья Украины на Мовчан О.С. ») временное исполнение обязанностей возложено на Виленского А.Б. (директор Департамента договорной работы НСЗУ)», - написал он.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы. С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабря 2019 года временное исполнение обязанностей председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года. 20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

В июне министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел собеседования со всеми кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины и определился с кандидатурой, которую будет рекомендовать правительству.