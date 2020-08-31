С полуночи 31 августа в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование в течение 14 дней, сообщила пресс-служба правительства.
Так, в «красную» зону попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой.
В частности, в «красную» зону будут отнесены:
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
В оранжевую зону:
- Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
- города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
- город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
- Волочивський район Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
К «желтой» зоне:
- Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимиро-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
- город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;
- Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.
В соответствии с Протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатели областных и Киевской городской госадминистраций должны провести широкое информирование и разъяснительную работу среди населения относительно установленных уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
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