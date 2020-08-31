Следствие нашло важных свидетелей, которые дают показания, из которых четко видна невиновность военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Наше следствие нашло ряд свидетелей важных для установления картины гибели итальянского журналиста. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», - сказал он.

Аваков сообщил, что один из свидетелей - это бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева, которая контактировала с погибшими итальянским журналистом Андреа Роккелли и его российским коллегой Андреем Мироновым. По словам министра, эта женщина уже несколько лет проживает в Италии и по запросу суда может дать непосредственные показания. «Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий - в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», - отметил Аваков.

Кроме того, Аваков призвал правительство Италии не политизировать дело об убийстве журналиста, а Апелляционный суд - беспристрастно и объективно рассмотреть дело Маркива. Министр также отметил, что итальянские правоохранители ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели своего соотечественника. «Таким образом следствие не было проведено в полном объеме и Виталий Маркив был лишен права на объективное расследование и права на защиту. Поэтому я призываю итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием. И учесть их при вынесении справедливого решения», - сказал Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд.