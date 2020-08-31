Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей. «Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», - заявил Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель ОП также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», - отметил Ермак.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.