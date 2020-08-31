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Первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что доволен реакцией на свои слова о необходимости объявить всеобщую амнистию и особом статусе для всей территории Донбасса. Об этом он заявил в комментарии «5 каналу».

Фокин утверждает, цитировал только положение Минских договоренностей.

Переговорщик уверен, представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с «предшественниками».

«Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», - заявил Фокин.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

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