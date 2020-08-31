Артем Сытник остается директором Национальном антикоррупционном бюро, Бюро работает в штатном режиме, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия, несмотря на противоположную предыдущую многолетнюю судебную практику. Однако, факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любой другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнули в Бюро, наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора НАБУ. «Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону», – подчеркнули в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что согласно ст.5 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока полномочия директора Национального бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует «признание указа президента Украины неконституционным». Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и будет предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконного.

«Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.