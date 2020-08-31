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Партия «Слуга народа» представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

Как передает УНИАН, кандидаты были представлены на VII внеочередном съезде «Слуга народа».

Кандидатом в мэры Винницы является председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Днипро - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Житомир - ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов.

Запорожье - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко.

Ивано-Франковск - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев. 

Киев - народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Кривой Рог - генеральный директор ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» Дмитрий Шевчик.

Кропивницкий - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили. Львов - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.

Николаев - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов. 

Полтава - предприниматель Сергей Иващенко.

Ривне - председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

Сумы - народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Рябуха.

Славянск - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.

Тернополь - актер, сценарист Виктор Гевко.

Ужгород - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.

Харьков - председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.

Черкассы - предприниматель Виталий Ильченко.

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии «Слуга народа» Виталий Другановский.

Чернигов - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.
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