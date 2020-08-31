Верховный суд признал незаконным переименование улицы Лютеранской в Херсоне в улицу имени погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Он не удовлетворил кассационную жалобу горсовета и вернул прежнее название. Об этом говорится в решении суда, сообщает hromadske.

Также о переименовании сообщил адвокат Маси Найем.

«Эта улица все равно будет переименована в улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос исключительно времени», — подчеркнул адвокат.

Также о решении суда сообщил адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко. Он говорит, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Ильченко утверждает, что суд вынес такое решение, поскольку горсовет не предоставил документов, предусмотренных законом, о том, почему улицу нужно было назвать именем погибшей активистки.

Напомним, 22 февраля 2019 года депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Из-за этого 1 марта в Херсоне сорвали продолжение сессии городского совета, а мэра облили водой.

6 ноября 2019 года Апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского окружного административного суда относительно противоправности переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.