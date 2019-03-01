В Херсоне из-за переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк сорвали продолжение скандальной сессии городского совета. После часа работы 1 марта мэр Херсона Владимир Николаенко объявил перерыв в работе, сообщает Укринформ.

Возмущение вызвало решение этой сессии, которая началась 22 февраля. Тогда во время заседания депутаты приняли решение о переименовании улицы Лютеранской, где расположены управления СБУ и Нацполиции, в честь погибшей в результате кислотного нападения 31 июля 2018 года и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета и активистки Гандзюк.

Это вызвало возмущение у части общины и обсуждение в соцсетях. Представители общественных организаций, объединяющих семьи погибших Героев и участников боевых действий на востоке Украины, требовали не подходить к переименованию улиц из конъюнктурных соображений.

На сессии, которая продолжила работу 1 марта, в зале собрались как сторонники переименования улицы в честь Гандзюк, так и противники этого. Часть противников протестовала еще и потому, что эту улицу в свое время не переименовали в честь Руслана Сторчеуса - командира батальона «Херсон», погибшего в АТО.

В сессионном зале было много полиции. Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, выступившие в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. Они также предложили переименовать в честь Сторчеуса другую улицу в Херсоне - названную в честь погибшего во время Второй мировой войны херсонца Илюши Кулика.

«Мы не говорим о Гандзюк как о чиновнице, а как о той, которая вместе с нами останавливала ватный шабаш», - сказал представитель Нацкорпуса.

Потом в зале началась толкотня, повлекшая стычки. После этого сессия прекратила свою работу. Страсти продолжились на улице.

Напомним, 22 февраля депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.