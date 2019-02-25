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В здании городского совета Херсона устроили митинг против переименования улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает Громадське.

На акцию протеста собрались около 30 человек. Они недовольны тем, что ранее улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.

«Херсонцы считают, что она не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в Украине, а тем более в Херсоне, в ее родном городе, где много плохого о ней помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не захотела, чтобы мы назвали именем погибшего героя Руслана Сторчеуса», - заявили митингующие.

Мэра Херсона Владимира Николаенко облили водой.

«Мне трудно реагировать на это, потому что те обвинения, которые звучали - откровенная ложь. Очень тяжело слышать аргументы тех людей, которые вообще не принимали участия в тех событиях, о которых они говорят. Те кто больше там выступал, ни дня не находился на Майдане в отличие от Екатерины. Это позиция такого интернет-сообщества, героев у телевизора. Мы уважаем наших героев, вот в отношении Руслана - в его честь было сделан красивый сквер, мы заботимся, он продолжает расширяться. Депутаты решили, что и улица, о которой идет речь, будет названа именем Екатерины», - заявил Николаенко.

В то же время депутат горсовета Дмитрий Ильченко утверждает, что улица была переименована с нарушением процедуры.

Напомним, 22 февраля депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.
ForUm

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