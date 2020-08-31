Прокуратура и полиция Крыма начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в Нижнегорском, Судакском и Советском районах оккупированного Крыма силовики проводят обыски в домах крымских татар.

В частности, в Нижнегорском районе в с. Разливы проводится обыск в доме журналиста «Крымской солидарности», Айдера Кадырова, по завершению обыска Айдера забрали в ФСБ в Симферополе.

Также обыски проходят в домах Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи.