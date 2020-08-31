также в разделеОбщество
Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда иностранцев 7
В Одессе под судом напали на Стерненко 8
Ивано-Франковск продлевает школьные каникулы 14
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе 17
Подполковник СБУ переправлял валюту в зоне ООС удочками через реку 176
Иран предложил провести второй тур переговоров по сбитому самолету МАУ 12
В Украине подумывают о возобновлении производства вакцин 16
Глава Львовской ОГА заболел COVID-19 13
Оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар 16
В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17 12
В Украине обновили карантинные зоны: «красные» есть в пяти областях 69
Опубликованы имена и фото подозреваемых в поджоге авто «Схем» 15
НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда 37
Степанов: Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 13
Суд избрал меру пресечения 7 участникам нападения на автобус под Харьковом 22
Выборы в Украине пройдут и в «красной» зоне, если не будет чрезвычайного положения 24
Опубликован список выходных в 2021 году 61
День шахтера: Зеленский вручил награды работникам угольной отрасли 11

Прокуратура и полиция Крыма начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в Нижнегорском, Судакском и Советском районах оккупированного Крыма силовики проводят обыски в домах крымских татар.

В частности, в Нижнегорском районе в с. Разливы проводится обыск в доме журналиста «Крымской солидарности», Айдера Кадырова, по завершению обыска Айдера забрали в ФСБ в Симферополе.

Также обыски проходят в домах Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
6
Теги