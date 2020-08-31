также в разделеОбщество
Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда иностранцев 7
Прокуратура Крыма открыла дело из-за обысков в домах крымских татар 6
В Одессе под судом напали на Стерненко 8
Ивано-Франковск продлевает школьные каникулы 14
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе 17
Подполковник СБУ переправлял валюту в зоне ООС удочками через реку 176
Иран предложил провести второй тур переговоров по сбитому самолету МАУ 12
В Украине подумывают о возобновлении производства вакцин 16
Глава Львовской ОГА заболел COVID-19 13
В Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17 12
В Украине обновили карантинные зоны: «красные» есть в пяти областях 69
Опубликованы имена и фото подозреваемых в поджоге авто «Схем» 15
НАБУ использовало подставное лицо, чтобы подобраться к судьям Окружного админсуда 37
Степанов: Для госпитализации достаточно ИФА-теста на COVID-19 13
Суд избрал меру пресечения 7 участникам нападения на автобус под Харьковом 22
Выборы в Украине пройдут и в «красной» зоне, если не будет чрезвычайного положения 24
Опубликован список выходных в 2021 году 61
День шахтера: Зеленский вручил награды работникам угольной отрасли 11

В Нижнегорском и Советском районах аннексированного Крыма, а также в Судаке российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, сообщило правозащитное объединение Крымская солидарность.

Так, утром провели обыск в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова. Его самого после обыска увезли в ФСБ Симферополя.

В доме на момент обыска находилась также его жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая ждала на улице. Проводить «следственные действия» силовики приехали на двух машинах без опознавательных знаков.

Кроме того, в Советском районе силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчи, а в поселке Солнечная Долина – в дом Айдера Аблякимова, который работает в МЧС.

В самом Судаке с обыском пришли в дом активиста Умерова Ридвана. К дому подъехали три машины, включая автозак с сотрудниками «ОМОНа».

Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия российских властей в Крыму по преследованию граждан Украины с общественной позицией.

«Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей - очередное преступление оккупационных властей... Обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа», - заявила заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
16
Теги