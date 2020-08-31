В Нижнегорском и Советском районах аннексированного Крыма, а также в Судаке российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, сообщило правозащитное объединение Крымская солидарность.

Так, утром провели обыск в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова. Его самого после обыска увезли в ФСБ Симферополя.

В доме на момент обыска находилась также его жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая ждала на улице. Проводить «следственные действия» силовики приехали на двух машинах без опознавательных знаков.

Кроме того, в Советском районе силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчи, а в поселке Солнечная Долина – в дом Айдера Аблякимова, который работает в МЧС.

В самом Судаке с обыском пришли в дом активиста Умерова Ридвана. К дому подъехали три машины, включая автозак с сотрудниками «ОМОНа».

Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия российских властей в Крыму по преследованию граждан Украины с общественной позицией.

«Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей - очередное преступление оккупационных властей... Обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа», - заявила заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.